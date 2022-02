Premium Het beste van De Telegraaf

Oekraïens stadje Popasna in de frontlinie: ’Er is nergens om heen te gaan’

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

De jeugd is weggetrokken uit Popasna. Ouderen bepalen het straatbeeld. Ⓒ foto’s de Telegraaf

Popasna - Het stadje Popasna in Oost-Oekraïne verloor in de oorlogswinter van 2014-’15 bijna 50 inwoners. De schade werd goeddeels hersteld en het frontstadje werd in 2020 warempel de eindhalte van een nachttrein uit de hoofdstad. Maar het gevaar van de oorlog is nooit ver weg.