Nazaten laatste Italiaanse koning eisen ’hun’ kroonjuwelen terug

De kroonjuwelen worden geschat op een waarde van 300 miljoen euro. Onder de sieraden zijn broches, oorbellen, tiara’s en kettingen met 2000 parels en ruim 6700 briljanten.

Advocaat

De advocaat van het koningshuis, Sergio Orlandi, is ervan overtuigd dat de juwelen worden teruggegeven. In 1946 werd immers bij de overdracht schriftelijk vermeld dat ze in de kluis ter bewaring werden gebracht ter beschikking van de rechthebbenden. Die rechthebbenden zouden de bezitters van de juwelen zijn, dus het koninklijk huis. De juwelen zijn nooit door de Italiaanse staat officieel in beslag genomen, maar alleen bewaard.

Een diamanten tiara van koningin Marie Jose. Ⓒ Getty Images

In 1946 kozen de Italianen in een referendum voor de afschaffing van het Italiaanse koningshuis. Koning Victor Emanuel III had de fascistische dictator Benito Mussolini in het zadel geholpen, hem tot aan diens val op 25 juli 1943 in Rome nooit een strobreed in de weg gelegd en de rassenwetten tegen de Joden ondertekend. Zijn poging op het laatst om het referendum te winnen door af te treden en zijn zoon Umberto II als nieuwe koning naar voren te schuiven mocht niet baten. Deze werd net als de mannelijke nazaten verbannen uit Italië. Pas in 2002 werd deze verbanning opgeheven.

Zoon

De zoon van Umberto II, Victor Emanuel IV, zou met zijn drie zussen de juwelen tot zijn beschikking krijgen. Hij is niet onbesproken. Hij werd in 1978 beschuldigd van de moord op een Duitse jongen op een eilandje onder Corsica, in 1997 verklaarde hij dat de rassenwetten van zijn opa tegen de Joden niet erg waren geweest (later herstelde hij dat) en hij is verdacht geweest van corruptie, witwassen en het ronselen van prostituées, al werd hij later vrijgesproken. Zijn zoon Emanuele Filiberto ligt beter.