Russen branden zichzelf liever niet aan klimaat

Een ijsbeer houdt de wacht in het Arctica en Antartica Museum Ⓒ foto Telegraaf

SINT-PETERSBURG - Hoewel het Kremlin de klimaatverandering niet langer ontkent heerst er bij Russische ondernemers vooral optimisme over de economische mogelijkheden die dat op termijn biedt. Maar ook wat het klimaat betreft is Rusland eerder verdeeld dan eensgezind. Het land is uniek omdat het als geen ander te maken heeft met een smeltende poolkap.