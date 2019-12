Nederlandse Max (23) vermist na avondje stappen Antwerpen

De Brabander uit Ossendrecht zou ’s morgens rond 06.00 uur voor het laatst zijn gezien in een kebabzaak. Meijer was in de nacht van zaterdag op zondag wezen stappen met een vriend, maar de twee raakten elkaar uit het oog. De compagnon pakte uiteindelijk maar een taxi naar huis. De auto van Meijer, met zijn spullen er nog in, bleef volgens Nieuwsblad onaangeroerd.

De Nederlander kwam vervolgens ook niet op zijn werk opdagen, waarna zijn familie aangifte deed bij de politie in eigen land. Inmiddels is er ook aangifte van de vermissing gedaan in België. Er zijn camerabeelden van de twintiger die mogelijk uitkomst kunnen bieden, aldus de politie in Antwerpen.

Signalement

In de nacht van zijn verdwijning droeg Meijer een jeansbroek, beige schoenen van het merk Nike en een beige jas. Op Facebook deelt zus Amy een oproep, die duizenden keren is gedeeld, om Max te vinden en informatie door te geven. „Zelfs de kleinste dingen kunnen van belang zijn!”