Republikeinen: geen onderhandeling met Huis over proces Trump

Senaatsvoorzitter Mitch McConnell beschuldigt Democraat Nancy Pelosi ervan dat zij Trump lang wil laten wachten op het impeachment-proces. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De voorzitter van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, wil niet met de Democraten in het Huis van Afgevaardigden onderhandelen over de voorwaarden van het afzettingsproces tegen president Donald Trump.