Chinese merk Trumpchi wil naam veranderen vanwege Trump

Het is dan ook niet raar dat Trumpchi, een merk van de Guangzhou Automotive Group (GAC), erover nadenkt om zijn naam te veranderen. “Dit is natuurlijk toeval”, zei GAC-directeur Feng Xingya tegen het persbureau Reuters. En vervolgens slaat hij de spijker op z’n kop: “We hadden echt niet gedacht dat hij president zou worden.” Dat had niemand, Feng, dat had niemand!

“In eerste instantie dachten we: waarom zouden we de naam veranderen?”, gaat Feng verder. “De Amerikanen hebben de president gekozen, dus dat is goed, toch? Maar nu is de weerstand in de Verenigde Staten [tegen Trump – RS] ontzettend hoog geworden.” GAC-designbaas Zhang Fan vult aan: “We zagen dat mensen om ons merk moesten lachen, dat ze er foto’s van maakten en op Facebook zetten. Dat is niet erg positief voor ons.”

LEES OOK: ONDER DE HAMER - CADILLAC TRUMP GOLDEN SERIES

Trumpchi komt van Chuangchi, dat in het Chinees zoiets betekent als ‘legendarisch’. GAC was echter op zoek naar een gemakkelijker uit te spreken aanduiding, dus veranderden ze Chuangchi in Trumpchi (‘to trump’ betekent in het Engels ‘aftroeven’). Het merk wilde eerst in 2018 naar Amerika komen, maar heeft meer tijd nodig om zijn modellen aan de wettelijke regels te laten voldoen. Hé, wie weet is Trump in 2019 al afgezet. Probleem voor Trumpchi (en voor de VS) opgelost!