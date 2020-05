Autobranden in voorstad Den Haag: ’Jongeren oneens met coronaboetes politie’

Eén van de auto’s die in vlammen opging. Ⓒ District8

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De gemeente Leidschendam-Voorburg is in de greep van autobranden, die gepaard gaan met ongeregeldheden: sinds eind april is er elke nacht een geparkeerde wagen in vlammen opgegaan. Burgemeester Klaas Tigelaar (CU) heeft opdracht gegeven om camera’s te plaatsen.