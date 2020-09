’Denk sluit leden uit bij benoeming Azarkan’

Volgens experts verenigingsrecht was de algemene ledenvergadering van Denk zaterdag in strijd met de wet. In de Volkskrant wordt gesteld dat de partij haar boekje te buiten is gegaan door slechts een selectie van de partijleden te laten stemmen vanwege coronamaatregelen. De bekrachtiging van Azarkan als lijsttrekker en de verkiezing van het nieuwe partijbestuur zouden daardoor niet rechtsgeldig zijn, stellen juristen.

Op de ledenvergadering waren zaterdag slechts 94 Denk-leden welkom, terwijl zeker 144 leden zich hadden aangemeld. Het interim-bestuur van de in 2015 opgerichte partij beriep zich daarbij op de aangescherpte coronaregels, waardoor maximaal honderd bezoekers in de zaal in Amsterdam werden toegelaten. Buitengesloten leden konden ook niet digitaal stemmen. „Dat mag absoluut niet”, zegt hoogleraar recht Marjan Olfers tegen de krant.

Volgens de statuten van de partij kan het bestuur een lijsttrekker aanstellen als er geen andere kandidaten zijn. Hier zouden de leden dan niet over hoeven te stemmen. Azarkan was de enige gegadigde voor het lijsttrekkerschap. Metin Çelik, tot zaterdag interim-voorzitter van Denk, noemt de ledenstemmen die toch zijn uitgebracht een „bekrachtiging” van Azarkans lijsttrekkerschap, maar niet noodzakelijk voor de rechtsgeldigheid.

„Nood breekt wetten”, aldus Çelik. „Ik heb de aangescherpte coronamaatregelen niet verzonnen. We hebben juridisch advies ingewonnen. Onder deze omstandigheden kan het.”

Racisme

Volgens Azarkan is Denk „harder nodig dan ooit”, zo zei hij in een speech. Met de partij wil hij strijden tegen „institutioneel racisme”, Nederland „eerlijker en rechtvaardiger” maken en „waardegedreven politiek” bedrijven. Ook wil hij mensen weer samenbrengen, nadat „jarenlange rechtse retoriek” volgens hem de samenleving heeft verdeeld.

Daarnaast moet Denk niet alleen thema’s op de politieke agenda zetten, maar ook samenwerken en meebesturen, mits het niet ten koste gaat van idealen. Eerder zocht de partij nog geregeld de confrontatie met andere partijen, onder andere met filmpjes op social media waarin Kamerleden met een Turkse achtergrond de Armeense genocide als zodanig erkenden. Het leidde tot sterke afkeuring vanuit de Kamer, onder meer door Kamervoorzitter Khadija Arib. Azarkan zei later de filmpjes te betreuren.

Opvolger van Kuzu

Hij volgt Tunahan Kuzu op als lijsttrekker en partijleider. Die zei in maart dit jaar te stoppen als partijleider vanwege „de impact” die het leiderschap op zijn persoonlijke leven heeft. Later berichtte maandblad HP/De Tijd dat Kuzu aftrad vanwege een affaire met een inmiddels voormalige medewerkster van de partij. Selçuk Öztürk, voorzitter van Denk, zou Kuzu hiermee gechanteerd hebben.

Het leidde tot een felle ruzie binnen Denk, waarin Özturk onder meer poogde Azarkan te royeren. Dat mislukte en vrijwel de hele partij schaarde zich achter Azarkan en Kuzu. Özturk gaf het voorzitterschap op. Zowel hij als Kuzu keert na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer.

Tijdens zijn speech merkte Azarkan op dat er nog steeds discussie is in de partij. Hij riep de leden op die achter zich te laten. Volgens hem moet de partij nu weer vooruit.