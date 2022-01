Ierse politie zoekt mannen die lijk naar postkantoor brengen in poging pensioen te innen

Dat meldt The Mirror. Het duo had het lijk naar verluidt op hun schouders meegenomen naar een postkantoor in het stadje Carlow, in het zuidoosten van Ierland. Een medewerkster van het filiaal had onmiddellijk in de gaten dat de bejaarde man een asgrauw gezicht had en belde de politie omdat ze dacht dat hij misschien dood was.

Toen de medewerkster van de winkel haar bezorgdheid uitte, lieten de verdachten het lijk op de grond vallen en vluchtten ze weg. Een van de verdachten was eerder het postkantoor binnengelopen en had geprobeerd het pensioen van de bejaarde man op te eisen. Hij kreeg echter te horen dat de man zelf de enige persoon was die de betaling kon ontvangen en dat het door niemand anders kon worden opgehaald. Het tweetal zou vervolgens met het lijk zijn teruggekeerd en probeerden zo zijn pensioengeld te bemachtigen.

De Irish Mirror meldt dat de dode man Peadar Doyle zou zijn, een man van in de 70 die in een huis in de buurt woonde. Toen de verdachten wegvluchtten kwamen de bewakers en ambulancemedewerkers die het lichaam identificeerden. De lijkschouwer werd op de hoogte gebracht en de patholoog van de staat werd opgeroepen om een autopsie uit te voeren.

De Ierse politie vermoedt dat Doyle aan een natuurlijke dood gestorven zou kunnen zijn, maar het is nog te vroeg om andere mogelijkheden uit te sluiten. Agenten zijn op zoek naar de twee mannen en doen onderzoek naar het incident.