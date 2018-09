'Er sprong een 16-jarig meisje voor mijn trein'

"Het piepende geluid van de remmen, de trein die in no time doodstil op het spoor stond en het geluid van het piepertje in mijn borstzak. Het is al vijftien jaar geleden, maar ik kan het me nog precies voor de geest halen, de fatale sprong van een meisje van nét zestien."

Luid getoeter

"Het was een warme zomerdag in juni. Mijn dienst zat er bijna op. Achterin de coupé knipte ik de laatste kaartjes toen de trein na luid getoeter ineens tot stilstand kwam. Ik werkte op dat moment pas een jaar als hoofdconducteur, maar wist meteen dat er iets goed mis was."

"Als hoofdconducteur moest ik met de machinist naar buiten om te kijken wat er precies was gebeurd. Ik deed alles op adrenaline, maar toch vond ik het best spannend. Ik nam een EBHO-koffer mee en afdekfolie, maar had totaal geen idee wat ik buiten zou aantreffen."

