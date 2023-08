CDA-prominent Mona Keijzer verlaat haar partij

Volgens RTL Nieuws, dat de breuk tussen Keijzer en haar partij vrijdag meldde, was de mogelijke kandidatuur van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls als lijsttrekker bij de komende verkiezingen voor Keijzer de druppel die de emmer deed overlopen. Met name de manier waarop CDA-voorzitter Hans Huibers haar kritiek op Bruls afserveerde zou bij Keijzer in het verkeerde keelgat zijn geschoten. „Het voelt niet meer als mijn partij”, zou ze hebben gezegd. „Ik heb genoeg gedaan.”

Bruls

Bruls zelf laat vrijdagavond aan De Telegraaf weten dat hij heeft aangegeven dat hij ’niet heeft gesolliciteerd’ voor de functie van lijsttrekker. Op de vraag of hij wel beschikbaar is als hij gevraagd wordt, wil hij geen commentaar geven. „Dat is speculatie.”

Mona Keijzer is vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar. Ze liet vorige maand aan De Telegraaf weten dat ze zelf niet de opvolger wilde worden van Wopke Hoekstra als leider van het CDA. Keijzer zei in een exclusief gesprek de situatie van haar partij ’verdrietig’ te vinden. „Ik ben de afgelopen tijd platgebeld met de vraag of ik terugkeer in de politiek, maar ik bedank voor de eer”, aldus Keijzer, die zei dat het met de uitgangspunten van de partij wel goed zit, maar dat ze ’niet ziet gebeuren’ dat het binnen het CDA opeens anders gaat. Met het verscheuren van de lidmaatschapskaart is de breuk definitief geworden.

Mona Keijzer Ⓒ ANP

Tussenpaus

Drie keer eerder bood Keijzer wél aan de partij aan te voeren. Van 2012 en 2020 is dat bekend, maar ook in 2019 meldde ze zichzelf bij haar partijbestuur. De eerste keer nam Keijzer het als relatieve buitenstaander op tegen Sybrand Buma. Ze legde het af, kwam op de lijst en haalde vervolgens zo’n 130.000 voorkeursstemmen. Bij de Kamerverkiezingen in maart 2017 was Keijzer zelfs goed voor ruim 165.000 voorkeurstemmen, waarna ze in het kabinet-Rutte III staatssecretaris werd van Economische Zaken.

Toen Sybrand Buma in 2019 zijn vertrek als partijleider aankondigde, meldde Keijzer zich opnieuw bij het partijbestuur. „Ik bood aan te stoppen met mijn staatssecretariaat om de partij weer het broodnodige profiel te geven. Maar de zaak was al beklonken.” De partijtop koos voor Pieter Heerma als tussenpaus, die in navolging van partijleider Hoekstra zijn vertrek aankondigde.

Een jaar later deed Keijzer voor de laatste keer een gooi naar het partijleiderschap. Bij die dramatisch verlopen lijsttrekkersverkiezingen legde Keijzer het in de eerste ronde af tegen Pieter Omtzigt en de latere winnaar Hugo de Jonge. Die trad uiteindelijk nog vóór de verkiezingen terug, waarna Hoekstra als lijsttrekker de verkiezingen in ging.

Mona Keijzer, Hugo De Jonge en Pieter Omtzigt streden eerder nog om het lijsttrekkerschap van het CDA. Ⓒ ANP

Coronapas

Een half jaar na die verkiezingen - in september 2021 - werd Keijzer ontslagen als demissionair staatssecretaris, nadat ze zich in een spraakmakend interview met De Telegraaf uiterst kritisch had uitgelaten over de coronapas. Ook legde ze haar Tweede Kamerlidmaatschap neer. Vorige maand werd bekend dat Keijzer meeschrijft aan het CDA-verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen. Maar geruchten dat Keijzer wellicht op de CDA-lijst voor de Europese verkiezingen wil, drukte de populaire Volendamse de kop in: ook in Brussel keert ze niet terug op het politieke toneel.