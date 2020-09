Toeriste (26) zwaargewond na hoge sprong van Italiaanse brug

De Ponte Ciolo, in de Zuid-Italiaanse streek Salento, is een plek waar veel jongeren ’s zomers in de Adriatische Zee springen. Ze doen dat van de bekende brug of van de omringende kliffen. Zo ook de Belgische toeriste. Bij de landing ging het finaal mis: de jonge vrouw belandde deels op haar rug in het water, schrijft Nieuwsblad. De Belgische is met zwaar letsel aan de rug naar het ziekenhuis van de stad Lecce gebracht. Daar is ze geopereerd aan haar rug.

De kracht van de klap moet door de hoogte van de sprong, zo’n 25 meter, immens geweest zijn. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de vrouw uit het water te halen. Ze werd op een brancard weggebracht, is te zien op beelden. Ook van de sprong zelf circuleren beelden op internet. Jongeren maken wel vaker filmpjes van hoe ze van de brug afspringen.

Gevaarlijke sprong

Het is niet de eerste keer dat het grondig misgaat bij de brug: het zou al het dertiende ongeval zijn deze zomer. Volgens een dokter zouden enkel professionele duikers de sprong mogen wagen, want „wie niet over de juiste ervaring beschikt, riskeert zijn of haar leven”, tekenen Italiaanse media op.

De gemeente zou nu overwegen een omheining te plaatsen op de brug, zodat het moeilijker wordt om ervan te springen.