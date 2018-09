'Russisch plan om Trump president VS te maken'

De anonieme zegslieden, vier voormalige ambtenaren en drie van de huidige Amerikaanse regering, concluderen dit op basis van twee vertrouwelijke documenten die in handen zijn van de Amerikaanse inlichtingendiensten. De documenten zijn opgesteld door het in Moskou gevestigde Russische Instituut voor Strategische Studies.

Propagandacampagne

Een document, dat dateert van juni vorig jaar, bevat voorstellen voor een propagandacampagne op sociale media en het beïnvloeden van de Amerikaanse bevolking via Russische media. In het andere document, dat in oktober is opgesteld, wordt gewaarschuwd dat Hillary Clinton dreigt te winnen. Om dat te voorkomen wordt geadviseerd het vertrouwen in het Amerikaanse kiessysteem te ondermijnen en de reputatie van Clinton te beschadigen.

Poetin heeft steeds ontkend dat hij zich heeft bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. Het Russische Instituut voor Strategische Studies wil niet reageren.