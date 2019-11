’Doden zoon met zwaard had niet voorkomen kunnen worden’

Op verzoek van de gemeente Arnhem en GGZ-instelling Pro Persona werd het familiedrama tegen het licht gehouden. De 41-jarige Tefvik G. handelde de bewuste decemberdag in een volledige psychose, zo is ondertussen vastgesteld.

Hij is kortgeleden voor de dood van Bekiro en voor poging doodslag op zijn andere zoon (15) veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De man zei stemmen te horen. Op 22 december vorig jaar viel de Arnhemmer in zijn woning zijn 15-jarige zoon aan met een zwaard. De jongere Bekiro schoot zijn broer te hulp en werd daardoor zelf meermalen met het zwaard gestoken. Daarna achtervolgde de vader zijn vluchtende oudere zoon op straat, zwaaiend met het bebloede zwaard. Ondertussen overleed het 12-jarige kind. De oudste zoon bleef ongedeerd.

Het gezin was al ruim een jaar in beeld bij hulpverleners. Volgens de onderzoekers kreeg het gezin „passende zorg en ondersteuning.” Er was nooit angst dat de zwaarbelaste vader zijn kinderen iets zou aandoen. Hulpverleners hadden het drama derhalve niet kunnen voorkomen.

Volgens de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch „veranderen de conclusies van het onderzoek helemaal niets voor de familie en nabestaanden. Ik kan alleen maar hopen dat ze een manier vinden om met het gemis om te gaan”, zei hij vrijdag.

Gesloten zaak

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is tevreden met de conclusies van de onderzoekers en de maatregelen die zijn genomen en sluit het calamiteitenonderzoek af, aldus de gemeente Arnhem vrijdag.

Bekijk ook: Stille tocht Arnhem voor Bekiro