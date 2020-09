Griekse politie zet traangas in tegen migranten op Lesbos

De betogers scandeerden „vrijheid” en gooiden met stenen naar de agenten. „We willen weg van Moria”, zei een ander niet ver van de plek waar een nieuw tijdelijk kamp uit de grond moet worden gestampt.

Sinds de branden in het kamp Moria slapen duizenden mensen al nachtenlang buiten, in portieken of langs de weg. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen ondertussen voor oplopende spanningen tussen de migranten, lokale bewoners en de politie.

Coronatest

De opbouw van een vervangend kamp loopt vertraging op door bezwaren van de lokale autoriteiten. Toch gaat er volgens De Griekse minister van Migratie, Notis Mitarachi, later op zaterdag een kamp niet ver van Moria open waar 3000 migranten opgevangen kunnen worden. „Snelle tests op het coronavirus zullen aan de ingang worden uitgevoerd”, zei hij tegen Skai TV.

Volgens het ministerie hebben kwetsbare migranten voorrang. „We geven families prioriteit. Het zijn zespersoonstenten en het kamp zal etnisch opgedeeld worden. Het proces om mensen erin te krijgen, begint vandaag”, aldus een woordvoerder van het departement op zaterdag.

Hulp

Ondertussen klaagt Griekenland over het gebrek aan hulp van Europa. Naast het sturen van geld hebben de andere landen volgens Griekenland te weinig gedaan. Eerdere pogingen om de migranten volgens quota te verdelen over andere lidstaten liepen stuk op verzet van rechtse regeringen in Hongarije en Polen.

Sommige landen hebben zich bereid verklaard wat migranten uit Moria op te nemen maar dat is bij lange na niet genoeg, zeggen mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties.