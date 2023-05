Raketten boven Tel Aviv neergehaald na onrust Gazastrook

Het is de hele week al onrustig in Israël, maar dat de oorlog doordringt tot het toeristische Tel Aviv is zeker niet alledaags. Op beelden is te zien dat er raketten boven de stad vliegen. Ook zijn er knallen te horen. Het strand is ontruimd, al geven niet alle strandgasten gehoor aan de oproep om te vertrekken. Zij vertrouwen blindelings op de precisie van het luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Met dat hypermoderne en peperdure systeem zijn naderende raketten met een eigen projectiel neer te halen.

Een raket die is neergehaald door de Iron Dome, te zien vanaf een balkon in Tel Aviv. Ⓒ Ralph Dekkers

Door Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook kwam woensdag ook een Palestijn om het leven. De Israëlische krijgsmacht (IDF) bombardeerde raketlanceringsinstallaties van Islamistische Jihad in de Gazastrook, meldt ANP. Het zou gaan om preventieve aanvallen. De luchtaanvallen gaan volgens lokale media nog steeds door. In het zuiden van Israël staan ook met name de grensplaatsen op scherp: Jeruzalem heeft inwoners opgeroepen in de buurt van schuilkelders te blijven.

Eerder bevestigde de Israëlische krijgsmacht twee Palestijnen te hebben gedood in Qabatiya op de bezette Westelijke Jordaanoever. Israëlische troepen werden volgens de IDF door militanten aangevallen tijdens werkzaamheden in Qabatiya, in de buurt van Jenin. Bij die actie zou de paramilitaire groepering Islamitische Jihad ook betrokken zijn geweest. De IDF deed huiszoekingen in de Palestijnse steden Beita, Aqabat Jaber, Tubas, Tulkarm, Tarqumiya en Osrin, waarbij acht mensen werden gearresteerd.

Israël voerde in de nacht van maandag op dinsdag ook al luchtaanvallen uit op doelen van de islamitisch-militante beweging in Gaza. Volgens Palestijnse autoriteiten kwamen daarbij twaalf mensen om het leven, onder wie ook kinderen. De IDF zei met de luchtaanvallen een extremistische commandant en twee hooggeplaatste leden van de terreurmilitie te hebben gedood.