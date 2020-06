Miljoenen naar Griekse migrantenkinderen

Eerder kondigde Broekers-Knol al aan bij te willen springen. In aanloop naar de ondertekening is gewerkt aan de concrete uitvoering van de plannen. Afspraken moesten de afgelopen tijd nog op papier worden gezet.

De druk vanuit de Tweede Kamer werd onlangs opgevoerd om de kinderen onder te brengen in Nederland. In de coalitie ontstond daarover onmin. VVD en CDA zien daar geen heil in, D66 en CU wel. De financiële steun aan de Grieken is dan ook een compromis.

Op korte termijn worden 48 alleenstaande minderjarigen ondergebracht in door Nederland gefinancierde opvangvoorzieningen op het Griekse vaste land. „Die 48 plekken blijven drie jaar beschikbaar, waardoor in totaal zeker 500 alleenstaande minderjarigen in Griekenland geholpen kunnen worden”, aldus de VVD-bewindsvrouw.

Nederland gaat Griekenland gedurende drie jaar ondersteunen met het verder opzetten en versterken van een voogdijsysteem voor minderjarige asielzoekers. Stichting NIDOS helpt daarbij. In totaal trekt Broekers-Knol 3,5 tot 4 miljoen euro uit voor het project.

Broekers-Knol heeft altijd benadrukt dat het gaat om migrantenkinderen, omdat lang niet altijd met zekerheid vast te stellen is of het om wezen gaat. In diverse media verschenen foto’s van zeer jongen meisjes en jongens in kampen op Griekse eilanden. Dergelijke foto’s zijn in ieder geval niet representatief voor de meerderheid van de groep.

Uit gegevens van de Griekse autoriteiten blijkt namelijk dat de groep overwegend bestaat uit bijna volwassen mannen. In 93 procent van de gevallen gaat het om jongens. Meer dan 70 procent is tussen de zestien en achttien jaar, 8 procent jonger dan veertien en de migranten komen voor een aanzienlijk deel uit Afganistan (43,7 procent) en Pakistan (21,3 procent).