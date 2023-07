Brit na zeventien jaar cel vrijgesproken van verkrachting

De nu 57-jarige Andrew Malkinson zat vast voor het verkrachten van een vrouw in de omgeving van Manchester. Hij kreeg levenslang met een minimale celstraf van zeven jaar. Hij kwam pas in december 2020 vrij.

Onschuldig

De Brit hield vanaf het begin vol onschuldig te zijn, maar werd veroordeeld aan de hand van betwiste getuigenverklaringen. Er was geen dna-bewijs dat hem linkte aan de verkrachting. Naast het nieuwe dna-onderzoek wezen Malkinsons advocaten erop dat een van de belangrijkste getuigen langdurig verslaafd was aan drugs en pas in de verkrachtingszaak in beeld kwam toen hij zelf was opgepakt voor een andere misdaad. Dit was niet meegedeeld in de oorspronkelijke rechtszaak.

Malkinsons advocaten maakten ook melding van een foto van de handen van de slachtoffer. De foto was niet eerder in de rechtbank gepresenteerd, maar ondersteunt het verhaal van de vrouw dat ze haar aanvaller diep in het gezicht had gekrast. Malkinson had geen bekrast gezicht toen hij een dag na de verkrachting bij de politie zat. Tijdens het eerste proces tegen Malkinson zei de rechter tegen de jury dat de vrouw zich de gang van zaken misschien verkeerd had herinnerd.

Dat er een nieuwe verdachte in de zaak was aangehouden, werd in januari dit jaar bekend. Het is nog niet bekend of deze man zal worden vervolgd voor de verkrachting.