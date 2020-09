Brand in Grieks opvangkamp op Samos

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

Een bewoner van het opvangcomplex zou naar het ziekenhuis zijn gebracht, terwijl zestig minderjarigen in een hotel zijn ondergebracht. Daar zullen ze de komende dagen verblijven. De Griekse afdeling van Artsen zonder Grenzen meldt dat artsen mensen hebben behandeld die rook hebben ingeademd.

Afgelopen dinsdag was er ook al brand in de omgeving van het kamp, verschillende mannen zijn op verdenking van brandstichting aangehouden. Sinds de grote brand in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos, anderhalve week geleden, is de situatie ook op Samos gespannen. Gevreesd wordt dat migranten brandstichten, zoals ze zouden hebben gedaan in Moria, om het kamp te kunnen verlaten.

Corona

Het kamp op Samos bij het dorp Vathy heeft met zo’n 4500 bewoners bijna zeven keer zoveel migranten als waarop het is berekend. Onlangs werden 21 coronagevallen geregistreerd.