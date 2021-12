Premium Het beste van De Telegraaf

Eis: drie jaar cel Stak Huberta T. (81) huis van buren in brand na treiterijen? ’Hij heeft het ernaar gemaakt’

Door Robert Vinkenborg

In de vroege ochtend van 10 april ontsnapten de buren van Huberta T. ternauwernood aan de vlammenzee in hun woning, die werd veroorzaakt door hun buurvrouw volgens het OM. Ⓒ AS Media

ALKMAAR - „Ik ben er helemaal klaar mee, ze maken de hele nacht herrie en nou steek ik ze in de fik”, dat zou de 81-jarig Huberta T. uit Volendam tegen een voorbijganger hebben gezegd nadat ze het huis van haar buren had aangestoken. In de vroege ochtend van 10 april ontsnapten haar buren ternauwernood aan de vlammenzee in hun woning. Voor poging tot dubbele moord door brandstichting eiste het Openbaar Ministerie donderdag voor de rechtbank in Alkmaar een celstraf van drie jaar tegen de vrouw.