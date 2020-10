Napels schopt deuk in ’voorbeeldig’ imago Italië met strijd tegen avondklok

Duizenden Napolitanen trokken vrijdag de straat op in verzet tegen de avondklok. Ⓒ HH / Zuma Press

ROME - In Napels zijn de inwoners in opstand gekomen tegen de avondklok. De uitgebreide rellen zorgden vrijdagavond voor een schok in heel Italië. Sinds maart, toen de corona-uitbraak vele duizenden slachoffers eiste, had het hele land een ongekende discipline aan de dag gelegd. Italië had op een gegeven moment de meeste slachtoffers ter wereld. De strikte lockdown als onvermijdelijk antwoord werd ook daarom door de bevolking keurig gerespecteerd. Alle vooroordelen dat Italianen geen discipline zouden kennen, konden overboord worden gegooid.