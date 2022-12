41 mensen gearresteerd Gevaarlijk netwerk paardenvlees ontdekt: politie stuit op 80 zieke dieren

DEN HAAG - Europol heeft in Spanje en België 41 mensen gearresteerd voor het verkopen van mogelijk gevaarlijk paardenvlees. Het Europese criminele netwerk wordt in verband gebracht met voedselfraude, witwassen en valsheid in geschrifte. Ook is in Spanje een halve ton paardenvlees in beslag genomen.