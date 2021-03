Afgelopen etmaal 7668 nieuwe coronagevallen

In Amsterdam zijn de afgelopen 24 uur 324 inwoners positief getest, in Rotterdam 260, in Den Haag 161 en in Eindhoven 158.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 18. Van donderdag op vrijdag waren dat er 46.

Zondag of maandag overstijgt het totaal aantal bevestigde coronagevallen de 1,2 miljoen, is de verwachting.