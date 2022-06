Biden: uitspraken over wapens en abortus geen reden om Hooggerechtshof te veranderen

Het Hooggerechtshof oordeelde donderdag dat Amerikanen het grondwettelijke recht hebben buitenshuis een vuurwapen bij zich te dragen, wat staten als New York en Californië grotendeels hadden verboden. Vrijdag oordeelde het hof dat er geen federaal recht op abortus bestaat, maar dat het aan staten zelf is daarover een oordeel te vellen. In 26 staten wordt abortus direct of binnen afzienbare tijd illegaal, is de verwachting.

Al langer gaan er in de VS stemmen op voor uitbreiding van het Hooggerechtshof, om zo van de meerderheid van de conservatieve leden, die zes van de negen zetels in het hof innemen, af te komen. Onder andere senator Elizabeth Warren riep er vorig jaar toe op. De Amerikaanse grondwet zegt niets over het aantal leden dat het Hooggerechtshof moet hebben. Het aantal leden is in de geschiedenis zes keer veranderd en ligt sinds 1869 op negen.

Abortusoordeel

Hoewel Biden niet van plan is het hof uit te breiden, zoekt hij wel naar oplossingen voor het vervallen van het recht op abortus, zegt een woordvoerder. Er wordt gekeken naar presidentiële decreten die Biden kan uitgeven om de situatie te verbeteren. Maar geen enkel decreet kan „het gat vullen dat is ontstaan door deze uitspraak” van het hof, waarschuwt zijn woordvoerder. „Dat kan alleen gevuld worden als het congres besluit te handelen.”

Biden had het Amerikaanse parlement vrijdag in een toespraak al opgeroepen wetten door te voeren die het recht op abortus vastleggen.