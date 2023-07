Premium Het beste van De Telegraaf

Aangezien voor spion Nederlander oog in oog met de dood tijdens ontvoering in Soedan: ’Ik zag een lijkzak waar het bloed uit liep’

Door Silvan Schoonhoven

Hoofdstad Khartoem veranderde medio april in een slagveld. De Nederlandse ambassade lag midden in dat strijdgebied.

Zijn Nederlandse paspoort kostte hem bijna de kop. Yaslam Altayeb was even de straat op gegaan in de Soedanese hoofdstad Khartoem waar een burgeroorlog was uitgebroken. Als diabetes-patiënt móést hij wat te eten vinden. Paramilitaire milities hielden hem aan en lieten hem zijn zakken legen. „Waarom is je paspoort rood?”, vroegen ze. Dit moest wel een spion zijn.