Aantal inwoners China voor het eerst in zestig jaar gedaald

Het Chinese nationale statistiekenbureau maakte dinsdag (lokale tijd) de nieuwste cijfers over de bevolking van het land bekend. Aan het einde van 2022 had het land 1.411,75 miljoen, ofwel ruim 1,4 miljard, inwoners. Het jaar ervoor waren dat er nog 850.000 meer.

In 2022 had China het hoogste sterftecijfer sinds 1974: 7,37 doden per duizend inwoners. Dat getal lag in 2021 nog op 7,18. Het geboortecijfer daalde flink: van 7,52 baby’s per duizend inwoners naar 6,77, het laagste cijfer sinds de geboortestatistieken worden bijgehouden.

Kosten

Het dalende aantal geboortes in het land is volgens experts onder meer het gevolg van de enorm gestegen kosten voor scholing, waardoor veel Chinezen kiezen voor geen of slechts één kind. Ook merkt het land nog steeds de gevolgen van de eenkindregel die er tussen 1980 and 2015 gold.

China is nog altijd het land met de meeste inwoners te wereld. Op de tweede plaats staat India, dat China aankomend jaar mogelijk voorbijschiet.