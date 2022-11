Coalitiepartijen willen dat onderzoek naar Arib doorgaat

Vorige week vrijdag zei Bergkamp een uitspraak van de Kamer te willen over de vraag of het onderzoek naar Arib moet doorgaan. De afgelopen dagen hebben fractievoorzitters koortsachtig overleg gevoerd, melden Haagse bronnen aan De Telegraaf. De fractieleiders wilden voorkomen dat er een plenair debat of stemming komt over het onderzoek-Arib, omdat de zaak daarmee ’te politiek’ wordt. Ook is de Kamer niet op hoogte van de precieze beschuldigingen aan het adres van Arib.

Steun

Bij een zogeheten regeling van werkzaamheden in de Kamer hebben de coalitiepartijen dinsdag hun steun voor Bergkamp uitgesproken. De Kamervoorzitter zegt dat op te vatten als ’een uitspraak van de Kamer’. PVV-Kamerlid Gidi Markuszower wilde dat Bergkamp zou aftreden, maar daarvoor kreeg hij geen steun van andere partijen. Ook was er geen steun voor een verzoek van Kamerlid Wybren van Haga om een debat over de kwestie te voeren. Een groot deel van de oppositie wil eerst een gesprek met Bergkamp afwachten. Dat is woensdag.

„Het presidium heeft een besluit genomen en de VVD-fractie steunt het presidium in dat besluit”, laat VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans weten. In het presidium zitten vertegenwoordigers van de acht grootste Kamerfracties, onder voorzitterschap van Bergkamp (D66). Dat presidium liet maandag weten door te willen gaan met het onderzoek naar Arib, ondanks forse kritiek.

’Schaakspel’

Vorige week vrijdag legde de ambtelijke top van de Kamer het werk neer, vanwege de politieke bemoeienis met het onderzoek naar Arib. De opgestapte griffier Simone Roos vindt dat er sprake is van ’een politiek schaakspel’. Volgens haar is er ’niet of nauwelijks oog en aandacht voor de ambtenaren die recent en ook in het verleden aandacht hebben gevraagd voor sociaal onveilig gedrag’.

Maandag legde ook de voorzitter van de ondernemingsraad van de Kamer – Michel Meerts – zijn functie neer. Afgelopen weekeinde vond hij nog dat Bergkamp moest opstappen vanwege de ontstane chaos in het parlement. „Ik denk niet dat Bergkamp de scherven nog zou kunnen lijmen”, zei Meerts. „De schade is te groot.” Na een gesprek met Bergkamp nam hij die woorden terug.

Arib wordt in twee anonieme brieven beschuldigd van een ’schrikbewind’ in haar tijd als Kamervoorzitter. Die brieven – en een advies van de landsadvocaat – waren voor het Kamerbestuur aanleiding om een extern onderzoek in te stellen. Maandag maakte Bergkamp bekend dat er twee onafhankelijke personen worden gezocht om dat onderzoek – door bedrijfsrecherchebureau Hoffmann – te begeleiden. De coalitiepartijen, die een meerderheid in de Kamer hebben, vinden dat het onderzoek op die manier kan doorgaan.