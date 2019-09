Rellen in migrantenkamp op Lesbos

Maandag kwamen er honderden nieuwe migranten aan op Lesbos. Ⓒ AFP

ATHENE - In het overvolle migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is het woensdag tot gewelddadige protesten gekomen. De politie zette traangas in toen sommige migranten met stenen begonnen te gooien naar politieagenten en personeel in het registratiecentrum. De situatie werd daarna rustiger, zei de politie.