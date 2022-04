Amerikaanse ministers voor het eerst op bezoek in Kiev: urenlange ontmoeting met Zelenski

De ontmoeting tussen buitenlandminister Antony Blinken en president Volodimir Zelenski duurde zo’n drie uur, meldt The New York Times. Er waren geen media aanwezig en achteraf werden pas beelden van de ontmoeting verspreid. Blinken sprak van ’gruwelijke dingen’ die in Oekraïne gaande zijn door de nu ruim twee maanden durende oorlog. President Joe Biden liet vanuit eigen land weten dat ’Kiev nog steeds overeind staat’ na de ’niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanval op Oekraïne’. „President Zelenski en zijn democratisch gekozen regering blijven aan de macht.”

Beelden van het Amerikaanse defensiedepartement na de topontmoeting met president Zelenski in Kiev. Ⓒ ANP / AFP

De bezoekende Blinken kondigde aan dat Amerikaanse diplomaten „deze week” terug zullen keren naar Oekraïne. Eerst in Lviv in het westen, waar ook Nederlandse stafwerkers zitten, daarna weer in Kiev. Ook trekken de Verenigde Staten opnieuw de portemonnee: er gaat 713 miljoen dollar (661 miljoen euro) naar nieuwe militaire financiering voor Oekraïne en vijftien andere landen in Centraal- en Oost-Europa, aldus Washington.

’Zware verliezen Moskou’

Zo’n 21.800 man, 873 tanks, 179 vliegtuigen, 408 artilleriestukken, 69 SAM luchtafweerinstallaties, 147 meervoudige raketlanceerinrichtingen, 191 drones, 2238 pantservoertuigen en niet te vergeten de trots van de Russische marine, het oorlogsschip de Moskva, is Moskou inmiddels kwijtgeraakt. De getallen zijn afkomstig van het Oekraïense ministerie van Defensie en niet te controleren maar eerdere cijfers bleken een redelijk betrouwbaar beeld te geven van de verliezen aan Russische zijde.

Het Oekraïense beeld wordt ondersteund door de Britten die melden dat de opmars van de Russen traag verloopt en dat het Russische leger geplaagd wordt door een „gebrek aan vechtlust, te weinig tijd voor hergroepering, voor herbewapening en voor reorganisatie”, wat de gevechtskracht van de Russen ernstig beperkt.

Brandweermannen na een raketaanval in Odessa. Ⓒ ANP / Abaca Press

Volgens de Britse inlichtingendienst is het Oekraïense verzet sterk en worden de Russen op sommige plekken in de Donbas waar ze eerder vorderingen maakten, weer teruggeslagen. Kiev meldt dat het dit weekeinde twaalf aanvallen in Donetsk en Loegansk heeft afgeslagen.

Volgens Moskou zijn twee plekken in Rusland onder artillerievuur komen te liggen vanuit Oekraïne. Ook dat nieuws kan niet door onafhankelijke bronnen gecontroleerd worden.

Maar Westerse experts houden er rekening mee dat Moskou de strijd wil escaleren. Aanvallen op Rusland zelf zouden in dat opzicht een goed excuus zijn om de huidige „speciale militaire operatie” op te schalen naar een hoger niveau waarvoor de Russische bevolking eerst geestelijk rijp zou moeten worden gemaakt.

Dat hogere niveau - wat dan wél officieel oorlog genoemd zal worden - stelt Moskou in staat om dienstplichtigen naar het front te sturen. Dat mag nu volgens de Russische grondwet niet.

Een dergelijk scenario zal zeker besproken zijn in de topontmoeting tussen de Oekraïense president Zelenski en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, die samen met zijn collega van Defensie Lloyd Austin zondag een bezoek bracht aan Kiev. Hoog op de agenda stond volgens Zelenski de levering van zwaardere wapens aan Oekraïne en vooral het tempo waarin dat moet gebeuren.

Doelradar en drones

Kiev heeft die wapens nodig om zich te kunnen verdedigen tegen het zware artilleriebombardement dat de Russen op dit moment uitvoeren in de Donbas. Met slimme Amerikaanse granaten gekoppeld aan doelradars en drones kan Kiev dan de Russische artillerie uitschakelen. Ook wordt in hoog tempo oud Russisch materieel de grens over gestuurd. Zo stationeert Londen in Polen Engelse tanks waardoor Warschau T-72-tanks naar Oekraïne kan sturen. Hetzelfde geldt voor gevechtsvliegtuigen. Door reservematerieel te leveren, is Kiev naar verluidt al in staat geweest om zo’n 20 extra jachtvliegtuigen de lucht in te krijgen.