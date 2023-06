Overleden persoon aangetroffen in woning Rijswijk, politie massaal aanwezig

De politie laat weten onderzoek te doen naar alle scenario’s, waaronder een misdrijf. Volgens buurtbewoners wonen op het adres aan de Mandolinestraat drie jongetjes met hun moeder en stiefvader. De oudste twee keerden na het buiten spelen naar huis toen er niet werd opengedaan. Bij de voordeur en op de grond zou veel bloed hebben gelegen.

Het jongste kind werd zojuist door een politieagente opgevangen en meegenomen in een politiewagen. Eerder vanmiddag sprong bij het naastgelegen station een persoon voor de trein. Volgens bronnen zou dit er mogelijk iets mee te maken hebben.

De politie is volop bezig met onderzoek. Inmiddels is er ook een calamiteiten-unit gearriveerd.

In dezelfde straat vond in 2010 een gezinsdrama plaats. Leon B. doodde toen zijn partner en kind en sloeg daarna op de vlucht. Hij werd opgepakt in Italië. Een buurvrouw, die zich het drama in 2010 nog goed herinnert, zegt er ’misselijk’ van te zijn. „Wat een ellende. Ik wil hier nu echt weg”, zegt ze.