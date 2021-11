Postduiven ter waarde van tonnen gestolen in Friese Steggerda

De politie zegt dat er aangifte is gedaan. Het onderzoek naar de zaak loopt.

Op de Facebookpagina die de eigenaars bijhouden over hun duiven is een bericht geplaatst over de diefstal. De gebroeders Homma fokken de duiven sinds 2006. „Het is lastig om te bevatten, wij zijn er kapot van”, staat op het sociale medium. De mannen roepen mensen op die iets gezien hebben of camerabeelden hebben zich te melden.

Postduiven worden vaker gestolen, omdat de dieren voor veel geld verkocht kunnen worden. De eigenaren van de duiven uit Steggerda waren niet van plan de dieren te verkopen, ze hielden ze voor de sport en het fokken.