Dijsselbloem overleeft eerste stemming IMF

Europa probeert gezamenlijk tot één kandidaat te komen, maar omdat het de afgelopen weken maar niet lukte om het namenlijstje in te dikken, forceerde Frankrijk een stemming. De EU-landen stemmen via een zogeheten gekwalificeerde meerderheid, waarbij onder andere bevolkingsomvang gewicht in de schaal legt. Unanimiteit is dus niet nodig.

Dijsselbloem neemt het op tegen de Finse kandidaat en president van de centrale bank Olli Rehn. Ook de Bulgaarse Kristalina Georgieva geldt als een geduchte tegenstander. Vanuit Spanje was minister van Economische Zaken Nadia Calviño naar voren geschoven. Zij viel na een eerste stemronde via e-mail in ieder geval al af. Eurogroepvoorzitter en Portugees minister van Financiën Mario Centeno trok zich donderdagavond laat al terug.

Weerstand tegen ’Dijs’

Het Verenigd Koninkrijk onthield zich naar verluidt van stemming omdat het vindt dat er te weinig tijd is genomen om tot een afgewogen keuze te komen. Pas begin september hoeft er een voordracht te zijn. Mogelijk komen de Britten nog met een eigen kandidaat op de proppen.

Voor Dijsselbloem gold dat hij goede papieren heeft met veel ervaring als minister van Financiën en natuurlijk ook als voorzitter van de Eurogroep. Naar verluidt kon hij op de steun van Duitsland rekenen.

Maar vanuit Zuid-Europa is er weerstand tegen de Nederlander, die er een imago heeft van een starre cententeller. Tijdens de eurocrisis werd er hard ingegrepen in landen als Griekenland, Portugal en Spanje. In Italië is de PvdA’er ook niet populair. Dat hij als Eurogroepvoorzitter het nieuws haalde door in een interview te sneren dat zuidelijke landen hun geld niet aan ‘drank en vrouwen’ moeten verspillen wordt hem nog altijd nagedragen.

Noord vs. zuid

Maar de noordelijke landen willen juist wèl een scherpslijper op de machtige IMF-post. Zij vinden dat er al teveel Zuid-Europeanen op belangrijke financiële posities zitten. Het Internationaal Monetair Fonds speelt een grote rol bij internationale reddingsoperaties van landen die in de problemen zijn geraakt. Wie daar zit en welke (harde) voorwaarden worden verbonden aan een steunpakket zijn dus cruciaal.

Traditioneel leveren de Europeanen de voorzitter van het IMF en de Amerikanen die van de Wereldbank. Maar het is een ongeschreven regel. Als Europa zich niet achter één kandidaat kan verenigen dan kan een ander continent er met de buit vandoor gaan omdat de Europeanen dan overstemd kunnen worden.

Begin september wordt een nieuwe IMF-baas door het bestuur van het IMF benoemd.