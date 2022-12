Man opent vuur in Parijs: zeker twee doden

De schietpartij vond kort voor 12.00 uur plaats op de Rue d’Enghien, in het centrum van Parijs. Volgens omstanders werd er geschoten in een Koerdisch centrum, een restaurant en een kapsalon. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De vermoedelijke schutter zou uiteindelijk zijn aangehouden in de kapsalon, waar volgens getuigen twee mensen in hun benen waren geschoten.

„Het was totale paniek, we hoorden zeven of acht schoten en sloten onszelf op in de winkel”, zegt een winkeleigenaar tegen persbureau AFP.

Locoburgemeester van Parijs Emmanuel Grégoire bedankt de politie voor het snelle ingrijpen. „We gaan overleggen met de politie wat er precies is gebeurd. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers.” Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin gaat naar de plek waar geschoten werd.