Rellen breken uit na schietpartij in Parijs, betogers bekogelen politie

„Koerden moeten, waar dan ook, in vrede kunnen wonen. Parijs staat meer dan ooit aan hun zijde”, aldus de burgemeester. De dader is volgens haar een extreemrechtse activist. Bij de schietpartij raakten ook drie anderen gewond. Een gewonde is er ernstig aan toe. Er werd een verdachte opgepakt. Het gaat om een 69-jarige man die op 12 december uit de gevangenis is vrijgelaten. Volgens een advocaat van het Koerdische centrum waar geschoten was, zijn de drie mensen die zijn omgekomen Koerden. Frankrijk gaat vanwege het geweld de beveiliging opschroeven op plekken waar deze gemeenschap bijeenkomt.

Binnenlandminister Gérald Darmanin zegt dat de aanval „duidelijk gericht was op buitenlanders.” Het is alleen „niet zeker” of de gepensioneerde treinmachinist van plan was om „Koerden in het bijzonder” te doden.

Ⓒ ANP / HH

Kapsalon

De schietpartij vond kort voor 12.00 uur plaats op de Rue d’Enghien, in het centrum van Parijs. Volgens omstanders werd er geschoten in een Koerdisch centrum, een restaurant en een kapsalon. De vermoedelijke schutter zou uiteindelijk zijn aangehouden in de kapsalon, waar volgens getuigen twee mensen in hun benen waren geschoten.

De verdachte was al eerder bij de autoriteiten in beeld vanwege zeker één misdaad met een racistisch motief. De Franse aanklager meldt dat de man vorig jaar een keer een migrantenkamp heeft aangevallen met een zwaard. Hij werd toen ook al onderzocht voor een racistisch gemotiveerde misdaad. De politie verklaarde tegen persbureau AFP dat hij bij hen bekend was voor twee pogingen tot doodslag, in 2016 en in 2021.

Ⓒ ANP / HH

’Totale paniek’

„Het was totale paniek, we hoorden zeven of acht schoten en sloten onszelf op in de winkel”, zegt een winkeleigenaar tegen persbureau AFP.

Tekst gaat verder onder de video.

Locoburgemeester van Parijs Emmanuel Grégoire bedankt de politie voor het snelle ingrijpen. „We gaan overleggen met de politie wat er precies is gebeurd. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers.” Premier Elizabeth Borne veroordeelt het schietincident en spreekt haar steun uit aan de slachtoffers en hun naasten. Ook vanuit Nederland klinkt steun. Mark Rutte zei tijdens zijn wekelijkse persconferentie te zijn „geschrokken” van het nieuws en het op de voet te volgen. „Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers, nabestaanden en de Franse autoriteiten die het in goede banen proberen te leiden.”