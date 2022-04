Premium Het beste van De Telegraaf

Veldslag over de feiten: zelfs executie onschuldige burgers in Oekraïens dorp wordt in twijfel getrokken

Silvan Schoonhoven

Gemeente-medewerkers bergen de lijken die in de straten lagen van het Oekraïense dorp Boetsja, nadat de Russen er zich hadden teruggetrokken. Ⓒ foto ANP/hh

Dag in, dag uit belanden de rauwe oorlogsbeelden op ons bord. Maar elk nieuwsbericht, elke foto en elke video roept direct twijfel op. Ook in Nederland doen sceptici die gevoelig zijn voor Kremlin-propaganda het Oekraïne-nieuws af als nep. Ze bestempelen de gruwelbeelden van de slachting in Boetsja bijvoorbeeld als ’slecht acteerwerk’.