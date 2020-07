Ook in Twente martelbende: ’Slachtoffer groef eigen graf’

Een van de slachtoffers werd afgeranseld in een bos. Ⓒ Deglee Degi on Unsplash

ENSCHEDE - Met de beelden van de martelkamers in Wouwse Plantage vers in het geheugen, wordt ook steeds meer duidelijk over martelpraktijken in Twente. Daar is een criminele knokploeg van zeven mensen opgepakt. Een van de slachtoffers moest zijn eigen graf graven. Hij zou zijn gepaaid met een ’lokdame’.