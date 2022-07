Rusland wil niet meer meewerken aan ISS en werkt aan eigen ruimtestation

Borisov was vicepremier. Bijna twee weken geleden benoemde het Kremlin hem tot ruimtevaartbaas als opvolger van Dmitri Rogozin. Die ruziede veel met westerse landen over de oorlog in Oekraïne. Zo zei hij dreigend dat Rusland het ISS kon laten vergaan. Op de lanceerinstallatie in Bajkonoer liet hij levensgroot de letters Z en V aanbrengen, de tekens die Rusland ook gebruikt in de oorlog. Ook deelde Roskosmos een filmpje waarin het Russische deel van het ISS werd losgekoppeld van de rest. De niet-Russen bleven daardoor alleen achter in het heelal.

NASA

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zegt nog niets te hebben gehoord van Rusland over het stoppen van deelname aan het ISS.

Het ISS draait sinds 1998 in een baan rond de aarde. Het is een samenwerkingsproject van Rusland met de Verenigde Staten, Europa, Canada en Japan. De westerse landen zijn deels afhankelijk van Rusland om bemanningsleden naar het ruimtestation te brengen. Rusland op zijn beurt kan de inkomsten daarvan goed gebruiken. Andere ruimteprojecten van Rusland met andere landen zijn vanwege de oorlog gestopt, zoals een missie met Europa naar Mars.