Brussel wil digitaal rijbewijs dat in hele EU geldig is

Met de invoering van een digitaal rijbewijs moet het voor automobilisten makkelijker worden om sneller en online een ’roze kaart’ aan te vragen. Net als de Europese coronapas en de toekomstige Europese digitale identiteit moet het in de hele EU functioneren.

Verder wil het dagelijks EU-bestuur meer werk maken van verkeersveiligheid. Brussel streeft naar nul verkeersdoden in 2050. Daarom stelt men voor om een rijontzegging geldig te maken voor de hele Europese Unie. Nu kan de rechter na een ernstige verkeersovertreding alleen een rijverbod opleggen voor Nederland. Voor het intrekken van rijbewijzen moeten overal dezelfde regels komen.

Verder wil Brussel dat alle EU-landen een verplichte proeftijd van twee jaar invoeren voor beginnende bestuurders. Daarbij moet ’zero tolerance’ gelden voor rijden onder invloed.

Kwetsbare groepen

In rijlessen moet bovendien veel meer aandacht komen voor kwetsbare groepen als voetgangers en voor nieuwe type voertuigen als elektrische fietsers en muisstille e-scooters. Voor jongeren in de hele Europese Unie zou het straks mogelijk moeten worden om het rijbewijs te halen zodra ze zeventien zijn, ze mogen niet alleen rijden voordat ze 18 jaar oud zijn. In Nederland kan dat nu al.

Om iets te doen aan het Europese chauffeurstekort wil Brussel dit ook mogelijk maken voor C-rijbewijzen voor vrachtwagens. Ook hier loopt Nederland al voorop door de invoering van nieuwe rijbewijscategorieën C1 en C1E.

Lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog buigen over de voorstellen. Bij de invoering van de nieuwe regels hebben EU-landen op verschillende terreinen ruimte om zelf nog wat strenger te zijn. Nederland kan bijvoorbeeld vast blijven houden aan het huidige systeem van beginnersrijbewijzen. Deze ’proeftijd’ duurt bij ons niet twee, maar vijf jaar. Sommige lidstaten kennen zo’n systeem nog niet, daarom stelt Brussel voor om overal zo’n proefperiode in te voeren.