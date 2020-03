Emotionele thuiskomst voor uit coronacoma ontwaakte Sehraz

Sehraz wordt verwelkomd door buurtbewoners en zijn vader (links). Ⓒ EIGEN FOTO

De 16-jarige Sehraz Mohmand is weer thuis. De jonge Bredanaar lag tien dagen lang op de intensive care-afdeling in het ziekenhuis omdat zijn door corona aangetaste longen het niet meer deden. Zeven dagen lang werd hij in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam in slaap gehouden.