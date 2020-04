’Vannacht vorst, daarna loopt temperatuur pijlsnel op’

Maar eerst krijgen we vorst! Omdat het dinsdagnacht overal opklaart, kan het in het midden, oosten en zuiden van ons land ’gemakkelijk 1 tot 3 graden vriezen’, aldus het weerbureau. Het noorden en westen worden ontzien. Daar zal het nipt boven 0 graden blijven.

„Mocht je de, overal al verkrijgbare ,éénjarige zomerbloeiers al in de tuin hebben gezet dan is het raadzaam om deze af te dekken of binnen te halen als ze in een pot zitten”, aldus Weeronline. „Ook fruittelers zullen de kwetsbare bloesem moeten beschermen tegen vorstschade.”

Temperatuur stijgt snel

Het is dinsdag zo’n 8 tot 11 graden; dat is kouder dan gebruikelijk, want de gemiddelde temperatuur ligt half april rond 12 of 13 graden overdag. Maar die gemiddelde waarden zullen we, na een letterlijk ijskoude nacht, snel weer voorbijsnellen.

Woensdag gaan we naar 13 tot 17 graden en donderdag kan het 17 tot 23 graden worden, aldus Weeronline. Daarmee zijn we binnen 48 uur terug bij het warme lenteweer van vorige week.

Veel zon

Het warme weer heeft te maken met een zwakke tot matige wind uit het oosten, waarmee zachte lucht wordt aangevoerd. Zowel woensdag als donderdag zal het erg zonnig zijn, al komen er vanuit het zuiden donderdag stapelwolken ons land in.

Vrijdag wordt het weer minder aangenaam. Dan draait de wind naar het noordoosten. Verwachte temperaturen liggen tussen de 12 en maximaal 18 graden.