Nochtli slachtoffer deepfake porno: ’Ik schaamde me omdat het zo realistisch leek’

Million Dollar Baby-regisseur Paul Haggis (69) ontkent verkrachting

De Canadese regisseur Paul Haggis, onder meer bekend van de films Crash en Million Dollar Baby, heeft in de rechtbank in New York ontkend dat hij een vrouw heeft verkracht. De filmmaker zei volgens Amerikaanse media donderdag in zijn getuigenis dat de beschuldigingen „niet waar” zijn.