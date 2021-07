Minder coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Van deze mensen liggen er 75 op de intensive care, negen minder dan de voorgaande dag. Op de verpleegafdelingen bleef het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal onveranderd op 129.

Het LCPS stelde maandag dat vanwege het hoge aantal positieve testen er deze week meer mensen in het ziekenhuis worden verwacht. Het reproductiegetal van het coronavirus is gestegen naar 2,17, werd dinsdag duidelijk. Dat is het hoogste niveau sinds 24 februari 2020, toen het virus al wel in Nederland was aangekomen maar nog niet was vastgesteld. Het cijfer, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, stond afgelopen vrijdag nog op 1,37.

Het is „niet uit te sluiten” dat de explosieve stijging van het aantal coronagevallen leidt tot een overbelasting van de zorg, zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Of het echt zo ver komt, hangt volgens Timen onder meer af van de verspreiding van het virus onder ouderen en kwetsbaren. Daar begint het aantal positieve tests wel te stijgen, maar hoe ver dat oploopt, hangt af van de vaccinatiegraad. Timen roept jongeren op om voorlopig geen contact te hebben met ouderen en mensen uit risicogroepen. Daarnaast wil ze dat jongeren zo snel mogelijk worden gevaccineerd.