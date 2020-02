Weekend vol wind én warmte: zondag mogelijk 17 graden

In de nacht van zaterdag op zondag trekt storm Dennis over het kustgebied. In de kustprovincies kan men rekenen op windstoten tot 80 a 90 kilometer per uur. In het Noordwesten gaat het ook stormen, met windstoten van 100 a 110 kilometer per uur.

Stormen met en zonder naam

Storm Dennis, die ons komend weekend treft, is de derde storm in een week tijd. Ciara hield zondag de gemoederen bezig en in de nacht van maandag op dinsdag hadden we te maken met een naamloze storm. Dat deze storm geen naam heeft gekregen kan verwarrend zijn. Alleen zware stormen in de regio van Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland krijgen een naam. Dennis is op de Britse Eilanden wel een zware storm en heeft daarom een naam.

Hoe het weer zondagavond zal verlopen is nog onzeker: volgens verschillende weermodellen gaat het opnieuw stormen. Echter is het nog niet zeker dat we te maken krijgen met een vierde storm in een wek tijd.