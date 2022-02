Minister Yesilgöz sluit komst van meer IS-vrouwen niet uit: ’Ze mogen niet straffeloos rond blijven wandelen’

De VVD-bewindsvrouw was daar als Kamerlid nog fel tegen, maar beweert zelf dat er niet veel is veranderd. „Er is niks veranderd aan mijn inzet, het kabinet haalt nog steeds IS-reizigers niet actief op.” Ze voert aan dat ophalen gebeurt onder druk van de rechter, al heeft het kabinet natuurlijk altijd nog zelf een keuze.

Volgens Yesilgöz kijkt ze nog wel naar andere oplossingen. Het Nederlanderschap intrekken waar mogelijk en berechting in de regio blijven wat de bewindsvrouw betreft het uitgangspunt.

Berechting

„Maar op het moment dat de rechter ons dwingt om ze op te halen om straffeloosheid te voorkomen, en dat krijg je als je berechting daar nog niet voor elkaar hebt, dan moeten we daar wel naar handelen”, vertelt Yesilgöz. „Want we willen ook niet dat die mensen straffeloos rond blijven wandelen.”

Berechting ter plekke is volgens de Justitieminister ingewikkeld. „Dat doe je niet alleen. Dat is een internationaal traject. Videoberechting zou ook een mogelijkheid zijn, daar blijven we op inzetten. Juist om te voorkomen dat een rechter je gaat dwingen.”

Aanhouding

Nederland heeft donderdagochtend vijf IS-vrouwen en hun elf kinderen opgehaald vanuit een detentiekamp in Syrië. Daarmee geeft het kabinet opnieuw gehoor aan een oproep van de rechter. De vrouwen zijn bij aankomst in Nederland aangehouden zodat ze strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. De kinderen zijn overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Het kabinet is al langer bezig om uitreizigers naar Nederland te halen om ze te berechten, terwijl het standpunt eerder nog was dat niet te doen.