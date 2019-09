’Held van Trump in El Paso verzon alles’

Grant is helemaal geen held die de schutter van El Paso op briljante wijze kon afleiden, en daarbij mensenlevens redde, zoals iedereen dacht. Het hele verhaal over zijn heldenacties zou volledig verzonnen zijn als we de lokale politie moeten geloven.

De 50-jarige Amerikaan werd eerder deze week gearresteerd door de Secret Service in Washington, zo meldt ABC News. Dat gebeurde vlak voor een bezoek aan Trump. Zijn moeder gaf daarom acte de présance op dat fuifje.

Lovende Trump

Grant werd op 3 augustus geraakt door de shutter van El Paso. Hij overleed in tegenstelling tot 22 anderen niet. Met de schotwonden in zijn lichaam gaf de man uit Texas vanaf zijn ziekenhuisbed een interview, waarin hij vertelde flessen water naar de schutter te hebben gegooid. Daarop richtte het wapen zich op Grant. Hij had zich dus opgeofferd.

„Luister goed. Chris greep een paar flessen, en alles wat hij kon pakken, en begon ze naar de schutter te gooien”, vertelde president Trump maandag nog trots, terwijl hij Grants moeder in het zonnetje zette.

Camerabeelden

Ondertussen heeft de politie camerabeelden bekeken. Die spreken het verhaal van Grant tegen, stelt men. De politie kan niet zeggen of Grant überhaupt interactie met de schutter heeft gehad.

Inmiddels is Grant vrijgelaten. Of er nog een zaak tegen hem loopt, konden de autoriteiten niet stellen.