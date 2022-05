Premium Het beste van De Telegraaf

Experts vertellen wat we kunnen verwachten op Overwinningsdag Wereld houdt adem in voor ’grote aankondiging’ Poetin

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Vladimir Poetin en de president van Tadzjikistan Emomali Rachmon links van hem. Ze bekijken de Victory Day-militaire parade op 9 mei 2021. Ⓒ ANP/AP

Wat gaat Poetin zeggen op Overwinningsdag? Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van het Rode Leger op nazi-Duitsland met een grote militaire parade. De viering werd onder Poetin steeds belangrijker en grootser. Maar nu is de vrees dat de Russische president de herdenking van het verleden aangrijpt voor een grote aankondiging over de huidige oorlog in Oekraïne. Wat verwachten de experts?