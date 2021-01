143 arrestaties bij verboden demonstratie Museumplein

Vijftien van de arrestanten zitten vast wegens openlijke geweldpleging en de rest wegens het opzettelijk negeren van een bevel. De gemeente Amsterdam had eerder deze week de demonstratie ’Nooit meer kabinet Rutte’ op het Museumplein verboden. Wel mocht de manifestatie plaatsvinden in het Westerpark. Maar de initiatiefnemers zagen daarvan af.

De vijftien arrestanten zitten nog vast. De anderen werden zondagavond heengezonden. Hun zaak wordt verder door het OM bekeken, meldt de politie. „De hoogte van de boete is nog niet bekend.”

Ondanks het verbod verzamelden zich zondag steeds meer mensen op het Museumplein. Op enig moment waren er naar schatting zeker tweeduizend mensen bijeen. Daarop kondigde de driehoek (burgemeester, politie, justitie) een noodbevel af en werd verordonneerd dat iedereen het Museumplein moest verlaten. Veel demonstranten hielden geen 1,5 meter afstand en droegen geen mondkapje.

Ook waren agenten te paard ter plaatse om de demonstranten het Museumplein af te krijgen. Er werd met bakstenen, vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie gegooid. De demonstranten scandeerden ’Wij zijn Nederland’ en ’Vrijheid!’.

Rond 15.30 uur lukte het de politie en de ME om de demonstranten van het Museumplein te verwijderen. Ze werden de wijken achter het plein ingedreven. „Onder de demonstranten was een groep van 200 tot 250 personen die duidelijk uit waren op de confrontatie. Stenen werden uit de straat gehaald en naar agenten gegooid. Ook hadden sommigen vechthandschoenen, slagwapens en vuurwerk bij zich”, meldt de gemeente in een verklaring.

Noodbevel

De driehoek van Amsterdam kondigde eerder op de middag een noodbevel af. „Ondanks de vele waarschuwingen van gemeente en politie en het afgekondigde noodbevel, gaan de demonstranten op het Museumplein niet uiteen. De politie treedt nu op volgens draaiboek”, zo liet de gemeente op Twitter weten. „Na meerdere waarschuwingen via versterkt geluid is de waterwerper ingezet.”

„De ME treedt op. Vanwege het gevaar voor de volksgezondheid is het van belang dat iedereen zich aan de geldende maatregelen houdt. De aanwezige demonstranten doen dit niet.”

Westerpark

De Amsterdamse driehoek (burgemeester, justitie en politie) stak eerder een stokje voor het plan van organisator Michel Reijinga om op het Museumplein te demonstreren. De betoging zou wel in het Westerpark mogen worden gehouden met maximaal vijfhonderd deelnemers. Door die beperkingen zou extra toeloop beter kunnen worden voorkomen, evenals de verspreiding van het coronavirus. „De driehoek respecteert de vrijheid van meningsuiting en wilde de demonstratie mogelijk maken maar vond het noodzakelijk voorwaarden te stellen vanwege de coronapandemie”, aldus de gemeente zondag in de persverklaring.

Reijinga spande een kort geding aan, omdat hij het niet eens was met de beslissing van de driehoek. Hij ving echter bot bij de bestuursrechter, waarop Reijinga het evenement annuleerde. Desondanks verwachtte hij dat er zondag alsnog een grote groep naar Amsterdam zou komen om te demonstreren. Op social media gaven meer dan 10.000 mensen aan dat ze geïnteresseerd waren in het protest.

’Geen noodzaak tot vaccin en mondkapjes’

Fysiotherapeut Anne, die aanwezig was op het Museumplein, laat aan De Telegraaf weten dat zij met ouderen werkt en ziet hoe ernstig zij lijden onder de genomen maatregelen. „Ik ben ondanks het verbod om te demonstreren toch gekomen. De maatregelen die nu tegen het coronavirus worden genomen gaan zo tegen alle menselijkheid in. Er is geen noodzaak tot vaccin en mondkapjes”, aldus Anne.

Een andere vrouw is met haar zoon naar het Museumplein geweest. „Ik ben hier op excursie voor mijn zoon voor maatschappijleer. Laten zien wat er echt gebeurt.”

De meeste mensen kwamen zonder mondkapjes op en zonder 1,5 meter afstand te houden. Iemand liep met een spandoek met de tekst ’Covid-vaccin = vergif’. Een andere betoger hield een bord met de tekst ’Trump’ omhoog.