Noodbevel voor Museumplein in Amsterdam afgekondigd

AMSTERDAM - Hoewel de demonstratie ’Nooit meer kabinet Rutte’ was afgelast, zijn er zondag toch betogers naar het Museumplein in Amsterdam gekomen. Het gaat om zo’n duizend mensen. De politie roept de betogers op om het plein te verlaten en is met groot materieel, waaronder waterkanonnen, ter plaatse. De driehoek van Amsterdam heeft een noodbevel afgekondigd.