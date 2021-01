Verboden demonstratie op Museumplein Amsterdam loopt uit de hand

Ⓒ Robby Hiel

AMSTERDAM - Hoewel de demonstratie ’Nooit meer kabinet Rutte’ was afgelast, zijn er zondag toch betogers naar het Museumplein in Amsterdam gekomen. Het gaat om zo’n duizend mensen. De situatie is uit de hand gelopen omdat demonstranten weigeren naar huis te gaan. De politie heeft een aantal waterkannonnen ingezet om de groepen uit elkaar te drijven.