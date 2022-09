Limburgse vrouw (28) overleden op Mallorca na val van vierde verdieping

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de tragedie bevestigd. ,,We staan in contact met de familie van de vrouw”, laat een woordvoerster weten. Iets na vijf uur in de middag kregen hulpdiensten het bericht dat een jonge vrouw was gevallen bij een hotel bij Playa de Palma en bewusteloos op de grond lag. Meerdere ambulances en de politie kwamen ter plaatse. De hulpverleners hebben nog geprobeerd de vrouw te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten.

De vrouw verbleef in hotel HM Dunas Blancas, aan de Carrer de Trasimè, bevestigt een receptionist van het desbetreffende hotel. Voor meer informatie verwijst hij naar de manager van zijn hotel, maar die laat weten op geen enkele vraag antwoord te willen geven. De vrouw was op vakantie met haar eveneens 28-jarige vriend uit Denemarken. Hij werd in shock opgevangen, meldt een receptioniste van een ander hotel in de straat, aan De Telegraaf. ,,Hij was helemaal overstuur en trilde helemaal.” Politie gaat uit van een ongeluk en geen misdrijf, melden Spaanse media.

De receptioniste die getuigen en collega’s sprak laat weten dat het ongeluk 50 meter verderop was gebeurd. ,,Ze zijn beiden teruggekomen in hun hotel nadat ze weg waren geweest”, vertelt ze. ,,Ze waren vermoedelijk onder invloed van alcohol en wilden nog wat verder feestvieren op hun kamer. Daar is het misgegaan. De vrouw zou haar evenwicht zijn verloren.” Spaanse media spreken over een val uit een raam, de receptioniste houdt het op het balkon. ,,Het is in ieder geval enorm tragisch. Het is een schok voor iedereen die hier zit. Gewoon vreselijk.”